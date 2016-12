Cette astuce est désormais obsolète, il est maintenant possible de récupérer ses mails comme n'importe quel autre compte mail.

Toutes les infos sont ici.



_Présentation :

Matériel requis :



Une connexion à internet.

Le client mail Mozilla Thunderbird en Français.

Un compte mail Hotmail lié à une adresse en @hotmail.com, @msn.com, @passport.com ou @hotmail.fr

15 minutes devant soi.

Un verre de jus d'orange.

Une connexion à internet.Un compte mail Hotmail lié à une adresse en @hotmail.com, @msn.com, @passport.com ou @hotmail.fr15 minutes devant soi.Un verre de jus d'orange.

_Installation :

Attention : Il ne faut pas cliquer sur le lien mais faire "clic droit > enregistrer la cible du lien sous..."

Attention : Pour que l'installation se déroule correctement il faut que l'extension puisse accéder en écriture au dossier de l'application Thunderbird. Pour cela, il est peut être préférable de lancer celui-ci avec des droits administrateur. Ceci s'applique en particulier à Linux.

_Configuration :

Attention : Sous Mac ou Unix il est impératif de choisir un port supérieur à 1024.

l'adresse entière (avec le @hotmail.fr)

_Et pour l'envoi des mails ?

Remerciement à la communauté du site Geckozone.org, au traducteur de Webmail, au créateur de Webmail, aux créateurs de Mozilla Thundebird et au site Frenchmozilla.org pour ses traductions des logiciels Mozilla.