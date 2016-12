Démarrer > Exécuter : regedit

Allez à la clé : HKEY_CURRENT_USER > Software > Microsoft > Windows > CurrentVersion > Explorer > MenuOrder

Si la clé MenuOrder comprend une sous-clé StartMenu2 , supprimez-la.

comprend une sous-clé , supprimez-la. Fermez l'éditeur du registre.

Au fur et à mesure de l'installation des programmes sous XP, ceux-ci ne se placent plus toujours par ordre alphabétique dans le Menu Démarrer.Une simple action sur une clé de la base registre permet de remédier à cela :J'ai essayé, ça marche et c'est sans danger, mais sauvegardez quand même votre registre avant de faire cette modification.