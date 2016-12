HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ControlPanel\NameSpa ce

{2559A1F3-21D7-11D4-BDAF-00C04F60B9F0}

(par défaut)

Run

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop

Comment placer une icône "Exécuter" (lancement rapide des programmes) dans le panneau de configuration ? Tout simplement en passant par le Registre.Faire "Démarrer > Exécuter" puis taper "regedit" (sans les guillemets) : cela ouvre le registre. Ensuite, se rendre à la clé :Faire un clic droit sur NameSpace et créer une nouvelle sous-clé que l'on nomme :Ensuite, dans le panneau de droite, faire un clic droit sur, choisiret saisir "" (sans les guillemets).Une nouvelle icône de lancement des programmes est alors créée à l'ouverture du panneau de configuration.Ce changement peut aussi s'appliquer sur le bureau, sur lequel on peut placer un racourci "Exécuter". C'est exactement la même opération que précédemment mais cette fois avec la clé :Cette astuce devrait être utile à quelques uns d'entre vous. Bonnes fêtes à toutes et à tous !