Démarrer > Exécuter : regedit

Rendez-vous à la clé HKEY_CURRENT_USER > Software > Microsoft > Internet Explorer > Main . Cliquez dans le volet de gauche sur Main et, dans le volet de droite, cliquez droit sur Start Page . Choisissez Modifier : supprimer l'adresse URL de la page de démarrage par défaut et entrez celle que vous voulez voir apparaître. Par exemple : http://www.newdimension-fr.net

Certaines mises à jour de sécurité ont pour conséquence de modifier la page de démarrage par défaut d'Internet Explorer et d'imposer celle de MSN.Il n'est désormais plus possible de modifier cette page par le biais du menu Outils > Options Internet > Page de démarrage dans IE6 car aucun choix n'est laissé disponible pour modifier cette page.Il faut alors passer par l'Editeur du Registre :