Code: shutdown -a

Il vous est sans doute déjà arrivé de lancer par erreur un redémarrage de votre PC, le plus souvent à cause d'une pression de la touche entrée au mauvais moment...Il vous est possible d'annuler cette action (tout comme un arrêt ou une déconnexion), mais attention, il vous faudra êtrerapide !Voici la commande miracle, à taper dans Démarrer > Exécuter :