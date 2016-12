Il y a quelques années, whynot nous proposait un comparatif rapide des logiciels permettant de gérer un iPod sous Windows sans passer par iTunes . Quatre ans plus tard, les choses ont bien changé ! De nouveaux modèles d'iPod sont apparus, Apple a lancé l'iPhone, mais une constante est restée : il n'est toujours pas possible de déposer de la musique sur un appareil mobile Apple via l'explorateur Windows, et la seule solution officielle est d'utiliser iTunes. Mais les alternatives existent toujours, souvent avec une plus grande richesse fonctionnelle. C'est ce que nous allons voir avec CopyTrans Manager, un logiciel de gestion d'iPod/iPhone originaire de Suisse et, surtout, gratuit.