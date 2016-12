Microsoft l'avait annoncé pour aujourd'hui 13h et il est arrivé à l'heure ! En effet, Windows 8.1 est désormais disponible pour les possesseurs de Windows 8.Pour faire la mise à jour, il suffit de se rendre sur le Windows Store et cliquer sur l'encadré violet (et assez explicite : "Mettre à jour vers Windows 8.1 gratuitement")Pour ceux qui sont encore sur un ancienne version de Windows (XP à 7), il sera possible d'acheter une version complète de Windows 8.1 standard pour 119€ ou une version professionnelle pour 279€.Une troisième possibilité reste disponible (pour combien de temps ?), c'est d'acheter une mise à jour vers Windows 8 Pro pour 39.90€ chez Darty et de faire la mise à jour vers Windows 8.1 via Windows Store.Concernant le téléchargement de l'image ISO de Windows 8.1, il faudra s'équiper d'une bonne connexion internet car il faudra compter sur une image ISO pesant 2.8 Go pour une édition 32 bits ou 3.5Go pour une version 64 bits (plus ou moins suivant les éditions Standard/Pro/Pro avec Media Center)