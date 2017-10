j'upgrade e107v1 vers v2 avec des soucis de plugins

Citation: ( ! ) Notice: Undefined variable: text in C:\wamp64\www\aquacorail_v2\e107_plugins\dtree_menu\dtree_menu.php on line 30Call Stack#TimeMemoryFunctionLocation10.0012390112{main}( )...\dtree_menu.php:0

( ! ) Notice: Undefined variable: sql in C:\wamp64\www\aquacorail_v2\e107_plugins\dtree_menu\dtree_menu.php on line 31Call Stack#TimeMemoryFunctionLocation10.0012390112{main}( )...\dtree_menu.php:0

( ! ) Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function db_Select() on null in C:\wamp64\www\aquacorail_v2\e107_plugins\dtree_menu\dtree_menu.php on line 31 ( ! ) Error: Call to a member function db_Select() on null in C:\wamp64\www\aquacorail_v2\e107_plugins\dtree_menu\dtree_menu.php on line 31Call Stack#TimeMemoryFunctionLocation10.0012390112{main}( )...\dtree_menu.php:0

Citation: echo "<link rel='StyleSheet' href='../dtree_menu/dtree.css' type='text/css' />";

echo "<script type='text/javascript' src='../dtree_menu/dtree.js'></script>



"; bonjour tous le monde, voila j'utilise deux ou trois plugins sur mon site qui utilise le cms e107v1 et depuis un peu de temps une nouvelle version existe e107v2 mais certain plugin ne fonction pas ou mal et je ne peux me passer de ces plugins .voici l'un d'entre eux dtee_menu normalement, c'est un plugin qui affiche un menu sur le coté. Sur mon site ce menu ,je pouvais l'afficher au centre de mon site .là , j'ai fais les même réglage que sur mon site , sauf que j'ai des erreurs php.pourquoi et comment les corrigeret voila les lignes qui devrai être à l’origine des problémesmerci à ceux qui vont ce pencher sur mon problème