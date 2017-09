supprimer l'extention des fichiers

bonjour, je suis nulle en php ...

j'aimerai enlever l'extention .mp3 des fichiers lister dans les xml généré..

si quelqu'un pouvait m'aider ce serait vraiment sympa. merci d'avaaaance...



<?php



$xml = '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>'//entête



.'<playlist>

<album><title>MarieLouise écoute</title><items>

';//première balise avant boucle





$rep = "juin";//répertoire des morceaux à lister





/* si fichier est un répertoire */



if (is_dir($rep))



{



/* ouverture du fichier */



if ($dossier = opendir($rep))



{



/* début de boucle */



while (($fichier = readdir($dossier)) !== false)





{



/* on bannit le . et le .. */



if ($fichier !="." && $fichier !="..")





{



$xml .= "<item>";

$xml .= "<title>";

$xml .= $fichier;//chanson

$xml .= "</title>";

$xml .= "<file>";

$xml .= "<mp3>MP3/clientX/juin/";

$xml .= $fichier;//chanson

$xml .= "</mp3>";

$xml .= "</file>";

$xml .= "</item>";







}//if qui bannit



}//while fermé



closedir($dossier);//fermeture du répertoire listé



}//second if



}//premier if



/* fermeture balise */



$xml .= "</items></album></playlist>";







$fp = fopen("playlist.xml", 'w+'); //fichier déjà existant



fputs($fp, $xml); //on inscrit la totale



fclose($fp); //on ferme le fichier playlist.xml







echo 'Export XML effectué !<br><a href="playlist.xml">verifier la liste</a>';//aperçu





?>