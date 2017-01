undefined reference to 'WinMain@16'

Lorsque je lance mon programme, il m'affiche deux erreurs:

1- undefined reference to 'WinMain@16'

et 2 - error: ld returned 1 exit status



Mon programme:



#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <time.h>



int plusOUmoins(int argc, char *argv[])

{

int NbAlea, NbUser;

char Rejoue;

const MAX = 100, MIN = 1;



/* Initialise le nombre aléatoires */

srand(time(NULL));



Rejoue = "Non";

do

{

NbAlea = (rand() % (MAX- MIN + 1) + MIN);

do

{

printf("Quel est le nombre mystère

");

scanf("%d", & NbUser);

if (NbUser > NbAlea)

{

printf("c'est moins

");

}

else if (NbUser < NbAlea)

{

printf("c'est plus

");

}

}while(NbUser != NbAlea);



printf("Voulez vous rejouez? Oui ou Non

");

scanf(" %d", &Rejoue);

}while(Rejoue != "Oui");



}



