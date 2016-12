vieilles nappes IDE

nappes 80 broches

PS

Ceci n'est pas vraiment une "astuce" mais plutôt une mise en garde pour toute personne montant un PC. J'aipour ne pas avoir respecté cette norme, alors puisse ce post vous éviter la même galère. Allons-y.Pour les(40 broches, les grises avec des connecteurs noirs) utilisables avec des lecteurs/graveurs DVD se limitant à de l'UltraDMA66, la position des périphériques et de la carte mère sur la nappe n'a aucune importance.Par contre, pour les(celles qui ont des câbles plus fins et ont des connecteurs bleu, gris et noir, l'ordre estSi comme moi vous faites n'importe quoi, vous risquez des pertes de données (plus précisément, chez moi, la moitié des écritures étaient corrompues).Si on schématise la nappe de cette façon :1====2===============================3Alors l'ordre est le suivant :Et même si ça vous pose problème dans l'agencement de vos composants, faites un effort !: Certains diront que chez eux c'est branché au hasard et qu'ils n'ont jamais eu de pertes de données. C'est possible (j'ai fonctionné pendant des années avec une des mauvaises configurations possibles), tant mieux pour eux, en tout cas je suis là pour témoigner qu'il existe un risque réel...