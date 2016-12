txtsetup.sif

Attention, cette astuce vous oblige à éteindre votre ordinateur par le bouton "marche/arrêt" néanmoins cela évitera certains plantages qui pourraient survenir dès qu'une application 3D est lancée.Note : cette astuce a été trouvée sur le site de Microsoft, article Q252 , mais elle n'est pas vraiment conseillée...1) Cliquez droit sur le poste de travail et faîtes propriétés...2) Allez dans le gestionnaire de périphériques et allez dans ordinateur (photo ci-dessous)...3) Ensuite, cliquez droit sur "PC à interface de configuration et d'énergie avancée (ACPI)", et sélectionnez "Propriétés > Pilote > Mettre à jour le pilote".4) Choisissez l'option "Afficher la liste des pilotes connus > Suivant > Afficher tous les matériels de cette classe de périphérique", et sélectionnez "PC Standard".5) Il ne vous reste plus qu'à redémarrer.1) Copiez le répertoire "I386" de votre CD de Windows 2000 sur votre Disque dur...2) Recherchez le fichier "" et ouvrez-le avec le bloc-notes.3) Recherchez la ligneet dès que vous voyez "" changez sa valeur parpar défaut).4) Maintenant réinstallez Windows 2000 (celui que vous avez copié sur votre disque dur) en double-cliquant sur le fichier "" et choisissez "Effectuer une mise à niveau vers Windows 2000".