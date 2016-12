Microsoft Hardware est un acteur majeur du marché des périphériques de saisie et de pointage de nos jours, aux côtés de Logitech pour le segment milieu/haut de gamme. La classification des différents modèles du célèbre géant de l'informatique est relativement simple : on trouve les souris filaires (de moins en moins), les sans fil ("Wireless" est présent dans leur nom) et les spécialisées pour les ordinateurs portables (celles-ci ont "Notebook" accolé à leur nom). En plus des caractéristiques extérieures, on trouve également la nature du capteur et la classification dans la gamme (plus le nombre est grand, plus haute est la gamme). La souris sur laquelle nous allons nous pencher aujourd'hui est affublée d'un nom plutôt à rallonge, car elle est sans fil et destinée aux possesseurs d'ordinateurs portables : Wireless Notebook Laser Mouse 7000.