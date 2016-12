Il y a un an, Microsoft lançait son nouveau capteur optique pour souris, le capteur BlueTrack, qui revenait à un éclairage par LED classique en remplacement du laser et se dotait d'un capteur grand angle, permettant d'améliorer nettement le comportement du mulot sur les surfaces difficiles. Pour l'occasion, nous testions la Explorer Mini Mouse , première souris "mobile" du constructeur à embarquer ce nouveau capteur.Aujourd'hui, la Wireless Mobile Mouse 4000 et la Wireless Mobile Mouse 6000 lui succèdent. Nous avons pû tester la WMM 4000, qui représente donc le milieu de gamme mobile (il existe également une WMM 3000, dépourvue du capteur BlueTrack).