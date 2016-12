La souris qui nous intéresse cette fois-ci est encore un modèle dédié aux utilisateurs d'ordinateurs portables, avec la particularité d'utiliser une des technologies de communication de plus en plus présente au sein de l'ensemble des périphériques mobiles que nous utilisons tous les jours : le Bluetooth. Cette souris présente donc la particularité de ne pas présenter de récepteur externe sous la forme d'une clef USB comme les périphériques similaires, et il est par conséquent indispensable de disposer d'un ordinateur disposant du Bluetooth d'une façon ou d'une autre (intégré ou via une clef USB séparée).