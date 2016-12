Après les SC101 et leur technologie Z-SAN de chez Zetera, Netgear a lancé une nouvelle gamme d'unités de stockage réseau, les ReadyNas, issus cette fois du rachat d'un grand spécialiste du stockage réseau : Infrant. Proposés à la fois au grand public et aux entreprises, les ReadyNAS peuvent accepter deux ou quatre disques durs SATA (selon les versions) et sont livrés avec un à quatre disques de 500 Go à 1 To préinstallés.Ce test a été réalisé avec le ReadyNAS Duo RND2150, une version acceptant deux disques durs et livrée avec un disque dur Seagate 7200.10 de 500 Go.