Introduction

Le 8 novembre dernier, nVidia lançait la première génération d'un nouveau genre de cartes graphiques : les cartes graphiques DirectX 10. Plus qu'une simple révision de l'API de Microsoft, DirectX 10 est une refonte en profondeur, impliquant de gros changements, aussi bien au niveau matériel qu'au niveau logiciel.

Réservé initialement au haut de gamme, avec le GPU G80 équipant les GeForce 8800, DirectX 10 est arrivé 8 mois plus tard sur des déclinaisons d'entrée et de milieu de gamme, les G84 (GeForce 8600) et G86 (GeForce 8500 GT et 8400 GS).

Nous avons eu l'occasion de tester trois représentantes de l'entrée de gamme DirectX 10, prêtées par Zotac, un nouveau constructeur appartenant à la même maison mère que Sapphire : une 8400 GS, une 8500 GT standard, et une 8500 GT Zone Edition, dotée d'un refroidissement passif. Que valent-elles face à la 7300 GT qu'elles remplacent ?