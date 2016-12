Winzip... Qui ne la pas connu, du temps où la majorité des PC étaient sous Windows 3.1/95/98, comme étant le meilleur logiciel de compression/décompression de fichiers.Et bien, une bonne vingtaine d'années après (on commence à se faire vieux...), le voilà qui sort dans une nouvelle version 20.5 pour les PC Windows de bureau (compatible Windows Vista à Windows 10) avec toujours plus de nouveautés qui vont bien plus loin que sa plus simple fonction primaire.Désormais, le logiciel permet de décompresser pas moins de 26 formats de fichiers différents (du ZIP et ZIPX au ISO, VHD/VMDK, IMG, 7Z, RAR, etc...), mais il sait aussi sauvegarder vos fichiers dans le cloud (compatible avec Dropbox et ses concurrents), crypter vos archives, etc...Les nouveautés de cette version 20.5 sont principalement de confort avec une amélioration de la gestion de vos archives compressés en local ou dans le cloud, la possibilité de visualiser les documents Office à l'intérieur du logiciel ou encore des fonctions plus directes pour partager à partir d'un scan ou d'un appareil photo (version pro uniquement).Pour rappel, WinZip est un shareware limité à 30 jours, il faudra payer une licence à partir de 40€ (selon la version) pour faire tomber cette limite.Mais pour ceux qui trouvent qu'un logiciel pour Windows version bureau c'est "has been". WinZip a également développé la 1ère version de son "WindowsApps", l'application universelle Windows 10 compatible PC, mobile et Xbox One.Ils pourront y retrouver les fonctions les plus basiques avec une ergonomie bien plus simplifiée mais incluant le support de Cortana.Chose étonnante aussi, elle est gratuite... au téléchargement. Mais pour pouvoir toucher toutes les fonctions, il vous faudra débourser 7.89€... par an.