Code: NKJFK-GPHP7-G8C3J-P6JXR-HQRJR

Suite à la conférence de présentation qui s'est déroulé hier, Microsoft vient de rendre disponible au téléchargement Windows 10 Technical Preview pour tout les intéressés. Naturellement, Il faudra savoir que cette version est considérée comme une alpha (donc des bugs peuvent arriver) et que toutes les fonctionnalités ne sont pas encore intégrées.Avant de l'installer, il faudra respecter les pré-requis matériels suivant (les mêmes que pour WindowsUn processeur 1 GHz1 Go de mémoire vive pour la version 32 bits, 2 Go pour la 64 bits16 Go d’espace libreUne carte graphique DirectX 9 avec un pilote WDDMUn accès Internet avec un compte Microsoft actifAinsi, avec le lien de téléchargement (ci-dessous), vous aurez la possibilité de télécharger une image ISO de 3Go (pour la version 32 bits) ou 4 Go (pour la version 64 bits) disponible en 4 langues différentes : Anglais (US), Anglais (GB), Chinois simplifié ou encore Portugais (Brésil).La clé pour installer Windows 10 Technical Preview est la même pour toutes les builds et expirera le 15 Avril 2015 (sûrement quelques jours après la conférence //build/ et la publication de Consumer Preview) :