Depuis le 29 Juillet 2015, Microsoft avait pour la première fois sorti une offre de mise à niveau inédite à destination des utilisateurs des versions précédentes de son nouveau système d'exploitation. Pendant 1 an, celui qui possède une licence (valide naturellement...) de Windows 7 ou de Windows 8.1 peut mettre à niveau gratuitement son système vers Windows 10.Le 29 Juillet 2016 approchant, et si vous aviez pensé à faire cette mise à niveau, il serait peut-être temps de la faire...Certes, Microsoft nous l'a souvent répété grâce à (ou "à cause de") son programme "Get WIndows 10" (GWX.exe), voilà que l'on arrive à fin de cette offre.Après le 29 Juillet, Il faudra se rendre sur le site de Microsoft pour Windows 7 ou le Windows Store de Windows 8.1 pour acheter une licence de mise à niveau vers Windows ou Windows 10 Pro, le tout à partir de 119€...Pour les smartphones, l'offre de mise à niveau restera gratuite...