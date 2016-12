Après de multiples reports, Microsoft vient de sortir la version dite "finalisée" de Windows 10 Mobile pour les Lumias les plus récents. Mais le chemin pour l'obtenir est plutôt long, signe qu'il s'agit d'une sortie pour les plus hatifs. En effet, la mise à jour n'est pas disponible directement en OTA, il faut d'abord se diriger dans le Windows Phone Store (sous Windows Phone 8.1) et télécharger l'application UpgradeAdvisor Une fois l'application démarrée et après avoir fait les tests de compatibilité, ce sera la version 10586.107 qui sera téléchargée et installée. Une fois la migration des données faite, Windows Update vous avertira qu'une (grosse) mise à jour est disponible: la 10586.164, dernière en date.En ce qui concerne les smartphones éligible à mise à jour, il faudra compter sur les plus ou moins récents... mais exit la famille des Nokia Lumia x20 (sauf le 1520).Ainsi, les heureux gagnants à la mise à niveau vers Windows 10 Mobile sont les Lumia 430, 435, 532, 535, 635 (1 Go), 640, 640XL, 730, 735, 830, 930 et 1520.