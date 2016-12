Organiser la mise à niveau vers une nouvelle version de Windows sur 4 plateformes différentes n'est pas une chose facile (surtout côté encombrement des serveurs), mais après la Xbox One le 30 Juillet et son casque de réalité virtuelle HoloLens le 1er Août, Microsoft a mis à disponibilité une toute nouvelle version de son dernier système d'exploitation Windows 10 pour les PC hier dans la soirée. Baptisée grossièrement "Mise à jour anniversaire 1607", les puristes l’appelleront par son de code : "Redstone 1".Cette grosse mise à jour vient apporter quelques changements par rapport à son prédécesseur dont :- Menu démarrer remanié (légèrement)- La fenêtre des paramètres est rafraîchie (avec des nouvelles options)- Espace de travail Windows Ink- Nouveau centre de notification- Cortana et les contrôles de logiciels multimédias apparaissent sur l'écran de connexion- L’horloge de la barre des tâche intègre un agenda- Les extensions apparaissent dans Microsoft Edge (en version 14 désormais)- Skype Preview est installé par défaut- Ubuntu Bash est disponible nativement (pour les libristes qui se sont retrouvés comme par hasard sur Windows 10)- Etc... etc...Pour faire la mise à niveau, direction Windows Update. Mais attention, Microsoft a prévu un déploiement par vagues, tout le monde ne l'auras pas en même temps et il faudra patienter.Mais il y a une autre possibilité : Il vous suffira de télécharger le Media Creation Tool de Microsoft afin de passer à cette nouvelle version ou pour créer une image ISO du DVD d'installation.Pour les utilisateurs de Windows 7 ou Windows 8.1 qui ont raté l'offre de gratuité (ça arrive de rater une offre qui dure un an), le coût d'une licence Microsoft coûte désormais 135€ pour la version Famille et 279€ pour la version Professionnelle.Néanmoins, la mise à niveau gratuite reste possible si vous utilisez les outils d'accessibilité de Windows 10.Il faudra vous rendre sur cette page pour télécharger l'assistant de mise à niveau.Pour Windows 10 Mobile, Microsoft a décidé de reporter la mise à niveau à la semaine prochaine.