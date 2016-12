Suite à l'annonce des grosses nouveautés lors de la conférence //build/, Microsoft a mis en ligne une nouvelle build de test de Windows 10 Redstone 1.Ainsi, dans cette build 14316, les nouveautés sont nombreuses (et ce n'est pas souvent que Microsoft intègre tant de nouveautés d'un coup). Cependant, pas de changements visible du côté du menu démarrer ou du centre de notifications mais :- Ubuntu Bash est maintenant disponible en natif- Cortana peut communiquer sur tous les appareils associés à un même compte Microsoft- Skype a été ajouté comme application par défaut (nouvelle application universelle)- Nouvelles options pour le centre de notifications- Possibilité de choisir entre le thème clair ou sombre dans le centre des paramètres- Ajout de quelques options pour les développeursEt ce qui a été amélioré :- Support de Windows Spolight pour le nouvel écran d'accueil- Multiples améliorations pour les emojis- EdgeHTML s'enrichit de nouvelles fonctions- Améliorations des favoris et paramètres dans EdgeLa nouvelle mouture est d'ores et déjà disponible sur Windows Update. Pour les curieux non-Insiders qui voudraient tester (et risquer de casser son ordinateur), il y a toujours possibilité de rejoindre le programme en s'enregistrant sur ce site et en téléchargeant la build 14295 disponible en image ISO.