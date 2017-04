Une semaine avant sa mise à disposition (officielle) sur Windows Update, Microsoft met en ligne l'utilitaire permettant de faire la mise à niveau vers la nouvelle version de Windows 10 appelée "Creators Update".Pour rappel, cette nouvelle version inclus quelques améliorations et des changements tels que la possibilité de dossiers de tuiles en les superposant (comme sur Windows 10 Mobile), la présence de Paint 3D, un ravalement de façade pour Windows Defender ou encore des performances graphiques améliorée dans les logiciels GDI+ (tous les logiciels Windows natifs).Pour cela, il faudra vous rendre sur la page de téléchargement sur le site de Microsoft (via le lien ci-dessous) et télécharger soit l'assistant de mise à niveau (si vous êtes sur une ancienne version de Windows 10) ou alors de l'outil de création de médias (qui lui permettra de créer une clé USB bootable ou une image ISO. Mais il permet également de faire la mise à niveau).