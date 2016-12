Changelog

Nouveau : Implémentation du bouton " Fermer les onglets sur la droite Nouveau : Social: Possibilité de détacher les fenêtres de discussions pour pouvoir les voir séparément en les glissant simplement...Modification : Implémentation du Off-Main-Thread-Compositing (OMTC) ou Composition à processus séparé pour rendre les vidéos et les animations plus fluide sur OS X (voir 756601 Modification : Amélioration de l'accessibilité sur l'utilisation des onglets épinglés (voir 577727 Développeur : Amélioration majeure du rendu des SVG au niveau de la mise à l'échelle des images (voir 600207 Développeur : Support expérimental de WebAudio, destinés aux retours après tests des développeursDéveloppeur : Amélioration et unification de la console navigateur pour une meilleure expérience pour le débogage, il remplace l'actuelle console d'erreurDéveloppeur : Suppression du support des fichiers sherlock qui sont chargés depuis le dossier du logiciel ou du profil