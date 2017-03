Et voici la nouvelle version du navigateur internet de la fondation Mozilla. Chose importante à noter, cette version 52.0 sera la dernière à supporter Windows XP et Windows Vista, il sera donc important pour ses utilisateurs de télécharger (ou se laisser migrer vers) la version ESR (support à long terme) de Firefox 52.0 afin d'en recevoir les mise à jour de sécurité jusqu'à mi-2018.Ensuite, cette apporte beaucoup de nouveautés et de changements : Notamment l'arrivée de WebAssembly, un outil supplémentaire pour la fabrication de jeux en streaming sur internet. Firefox alertera aussi lorsque les formulaires avec des demandes importantes sont localisés sur des pages web non-sécurisées.De plus, Firefox 52 signe la mort des plug-ins traditionnels tels que Java, Silverlight, Adobe Reader et autres avec la fin de la prise en charge des plug-ins NPAPI. Le seul survivant : Flash Player.D'autres nouveautés sont disponible sur le changelog sur la page de téléchargement...