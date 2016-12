changelog

Nouveau : Blocage des contenus faisant appels à sites non sécurisé activé pour protéger nos utilisateurs des attaques diverses sur les pages HTTPS (en apprendre plus)Nouveau : Ajout d’animations pour la navigation par gestes sous Mac OSX 10.7 et ultérieurNouveau : Support des rebonds en début et fin de page pour les documents sur Mac OSX 10.7 et ultérieurNouveau : Support du nouveeau style de barres de défilement sur Mac OSX 10.7 et ultérieurModification : Consolidation des préférence de recherche par défaut afin de permettre les utilisateurs de changer de site de recherche dans la barre de recherche, la barre d’adresse et le menu contextuelModification : Les cases à cocher « Charger les images automatiquement », « Activer JavaScript », et « Toujours afficher la barre d’onglets » ont été supprimées des préférencesModification : Activation du DXVA2 sur Windows Vista et plus récent pour accélérer le décodage des vidéos H.264Modification : Amélioration de l’interface about:memoryModification : Remplacement de la barre de notification lors de l’installation d’un plugin par un door hangerDéveloppeur : Suppression complète de l’effet de clignotement de la propriété « text-decoration: blink; » et suppresion de la balise Développeur : Support partiel du Web Audio, destiné aux développeurs pour testsDéveloppeur : Ajout du non-préfixé requestAnimationFrameDéveloppeur : Implémentation du contrôle HTML5 Développeur : Écrire des pages plus accessible pour les interfaces tactiles avec le nouveau rôle ARIADéveloppeur : Implémentation d’une console globale pour le navigateurDéveloppeur : Ajout d’un panneau de partage complet (Social API)