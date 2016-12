Microsoft a fait un cadeau plutôt sympathique aux utilisateurs des versions mobiles de OneNote (iOS, Android et Windows Phone) et à ceux qui voudraient pouvoir le tester.Dès aujourd'hui, Microsoft OneNote devient gratuit sur Windows et OS X 10.9 Mavericks et est d'ores et déjà disponible au téléchargement.Pour rappel, OneNote est un logiciel de prise de notes, permettant de stocker images, textes, images, listes à puces, etc, etc... dans une page (ou un onglet) au défilement infini et pouvoir (désormais) le partager à travers l'écosystème Microsoft Office, car cette version gratuite de Microsoft OneNote ne permet pas de stocker une note crée en local. C'est pour cela qu'il va falloir se munir d'un compte Microsoft OneDrive pour pouvoir l'utiliser.Naturellement cette annonce fait grand bruit puisqu'elle permet au logiciel de se mesurer au ténor de cette catégorie : Evernote, malheureusement payant (5$) pour pouvoir l'utiliser pleinement.Concernant l'interface et les fonctionnalités: Sur Windows, le logiciel ressemble en tout point à la version intégré à Microsoft Office 2013 avec quelques fonctions en moins, mais d'autres en plus... et sans intégration de publicités.Du côté de la version Mac, Microsoft nous dévoile ce qui sera le futur visage de la suite Microsoft Office 2014(2015 ?) prévu pour la fin de l'année Installer Microsoft OneNote pour Windows 8/8.1 (version Modern UI via Windows Store) Installer Microsoft OneNote pour OS X 10.9 (via Mac App Store) Accéder à Microsoft OneNote Online (nécessite un compte Microsoft)