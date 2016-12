Bonne nouvelle, avant-hier, Microsoft a sorti un patch cumulatif, le "Convinience Rollup", pour Windows 7 regroupant toutes les mises à jour sorties depuis le Service Pack 1. Un presque-SP2 bienvenu pour les réfractaires des 3 derniers système de la firme de Redmond.Pour rappel, Windows 7 utilise encore l'ancien modèle de mise à jour du système, c'est-à-dire qu'il y a un patch publié par correctif. Depuis Windows 10, c'est le contraire, les patchs sont inclus dans une mise à jour cumulative et l'OS fait le point sur les mises à jour installés et ceux qui sont à installer et les télécharge donc au pro-rata.Dans la pratique, c'est donc plus de 250 mises à jour qui ont été publiés depuis le Service Pack 1 de Windows 7, et réinstaller le système avec ses mises à jour peut prendre énormément de temps (avec tous les redémarrages à faire entre chaque applications de patch). Que Microsoft aie tout réuni dans un patch, en plus intégrable à l'ISO de Windows 7 SP1, est donc un gain de temps indéniable.Pour le télécharger, il faudra vous munir d'Internet Explorer et accepter l'installation d'un ActiveX, car il ne sera pas disponible via Windows Update :Bon, sinon il reste toujours les liens directs :