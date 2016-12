Après la publication hier de la mise à jour KB2649636 qui permettait de mettre à niveau son installation de Windows 8 vers la 8.1 Preview en passant par le Windows Store (pour ceux qui y arrivait), Microsoft met en ligne les images DVD 32 et 64 bits permettant d'installer de manière propre la future version du système d'exploitation de Microsoft.Pour rappel, Windows 8.1 est plus qu'une mise à jour pour Windows 8.1, car en plus d'apporter des corrections, elle apporte de nouvelles fonctionnalités du coté de l'interface tactile "Modern UI" (personnalisation, Panneau de configuration plus complet, nouveau Windows Store, etc...) mais aussi coté bureau avec le retour du bouton "Démarrer" qui ne s'appelle plus "Démarrer" mais "Accueil".Windows 8.1 est normalement prévu pour une sortie début Août... mais c'est pas encore confirmé.