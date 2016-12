Il fallait bien y arriver un jour, Chrome, depuis sa dernière version ne fournit plus de support pour Windows XP et Windows VistaSi vous aviez mis récemment à jour votre version de Chrome et bien vous ne pourrez plus aller au delà. Quelles sont les alternatives ? Utiliser Firefox qui lui continuera de supporter tant bien que mal Windows XP et Windows Vista.Aussi, pour ceux encore équipés d'un Windows XP, il faudra certainement songer un jour à changer d'ordinateur .. en effet, votre système doit être relativement rentabiliséPour ceux disposant d'un ordinateur équipé de Windows Vista, il est recommandé de passer gratuitement à Windows 10.Les réfractaires à Firefox, peuvent toujours prendre Opera, qui, lui, fonctionne sur le même moteur que Google Chrome