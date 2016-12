Microsoft Paint, logiciel ultra-connu des utilisateurs de Windows comme LE logiciel de retouche photo en puissance (bon j'exagère un peu) et maintenant vieux de plus d'une trentaine d'année (la première version étant apparue sous Windows 1.0) et ayant subi quelques retouches par-ci par-là avec les années, dont la plus grosse avec Windows 7, va encore avoir le droit de subir un coup de bistouri.En effet, depuis peu, Microsoft liste certaines applications de bureau dans le WIndows Store comme WordPad ou encore la table de caractère. Mais un seul a momentanément fait apparaitre de gros changements visuel sur ses captures d'écrans.Baptisé un moment "Paint Preview" et depuis peu "Newcastle" avec une capture d'écran intégralement noire, Microsoft entretient le secret sur ce que pourrait être la future version du logiciel qui pourrait arriver avec la mise à jour Redstone fin Juillet 2016.Comme tout le monde le sait, avec Windows 8, la firme de Redmond a entrepris avec plus ou moins de mal de migrer toutes les logiciel de base vers des versions tactiles. Certains ont eu le courage d'utiliser le Panneau de configuration de Windows 8 (qui était une véritable catastrophe) avant sont amélioration sous Windows 8.1 (heureusement que le panneau de configuration classique subsistait à côté).Avec Windows 10, les développeurs sont passés à la vitesse supérieure et désormais il ne sera pas impossible de voir Wordpad et autres applications Microsoft disponible en versions tactiles sous peu aux côtés de Paint.D'ailleurs pour en revenir à ce dernier, voici une petite capture d'écran de l'application universelle qui sera à terme disponible sur bureau, mobile et Xbox One. Voir la fiche de Paint Preview/Newcastle sur le Windows Store (mais il n'y a rien de spécial à voir... pour l'instant)