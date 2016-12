Une nouvelle version de l’antivirus le plus téléchargé dans le monde (dans sa version gratuite) vient de sortir aujourd’hui dans sa mouture 2014 (version 9.0.2006), il s’agit biensûr d’Avast!. Pour cette version, les développeurs se sont axé sur un mot d’ordre : la légèreté ! En effet, malgré la présence de plusieurs nouveautés (à commencer par sa nouvelle interface), l’installateur d’Avast! perd pas moins de 40 Mo par rapport à son prédécesseur !Coté interface, avec la sortie de Windows 8.1 dans les deux jours à venir, le logiciel s’en inspire à 100% avec une interface simple (à la Modern UI).Coté nouveautés, les développeurs ont fait quelques améliorations au niveau de la détection des malwares, mais ce n’est pas tout… le changelog ci-dessous en dira bien plus :

2014.9.0.2006



* Nouvelle technologie DeepScreen permet à Avast! de prendre des décisions plus cohérentes sur la détection des nouveaux fichiers ou les inconnus.

* Nouveau mode renforcé pour les procédures de quarantaine strictes.

* Procédure d’analyse améliorée grâce au Cloud et analyse des objets suspicieux grâces aux contributions de la communauté

* Technologie de mise à jour continue pour la détection immédiate des nouveaux virus

* Procédure de nettoyage des malwares améliorée

* Nouveaux plug-ins pour navigateurs incluant une notation des sites sur la sécurité, la protection contre les malwares, le phishing et le typosquatting (fautes de frappe dans la barre d’adresse) sans oublier la présence de la fonctionnalité Do-Not-Track (DNT) pour une anonymisation améliorée de la navigation sur internet

* Fonctionnalité SafeZone pour une protection améliorée sur le sites d’achats et bancaires

* Disque de secours – Permet de créer un CD bootable ou une clé USB avec Avast! installé dessus

* Une nouvelle interface pour une navigation simplifiée et un confort amélioré pour l’utilisateur

* Contrôler et gérer tous les périphériques protégés depuis la console Avast! (nécessite un compte avast! Account)

* Réduction drastique de l’empreinte mémoire et de la taille du logiciel

* Des analyses plus rapide grâce à un nouveau moteur d’analyse

* Un installateur complètement réécrit permettant un installation et une mise à jour plus simple et rapide

* Le pare-feu a été réécrit pour une meilleure compatibilité avec les dernières éditions de Windows, pour de meilleures performances et le support natif de l’IPv6

* Personnalisation du composant de protection du réseau (technologie WFP sur Windows 8 et +)

* Améliorations variées dans le composant de mise à jour des logiciels et le nettoyeur de navigateur

* 100% compatible avec Windows 8.1

* Stabilité et performances générales de l’antivirus améliorées, incluant les corrections de sécurité

Télécharger Avast! Antivirus 2014 (Free, Pro, Internet Security ou Premier)