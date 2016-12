Ceux qui avaient Windows 7 et qui sont passé sur Windows 8 le savent, le thème de ce dernier est bien plus fade que son prédécesseur. En effet, l'interface Aero Glass avait tout de même un look bien atypique mais classe.Et bien depuis quelques jours, Aero Glass est de retour sur Windows 8 (bientôt pour 8.1 également) sous la forme d'un petit programme à installer en supplément. Naturellement, le programme ne vient pas de chez Microsoft, mais d'un petit développeur sous le pseudonyme de "bigmuscle"Aero Glass pour Windows 8 s'intègre parfaitement dans le processus DWM.exe, a été optimisé pour utiliser le moins de ressources possible et le rendu est fait en Direct3D natif.Coté inconvénient : lors de l'utilisation du programme (il est gratuit), un petit pop-up viendra vous embêter de temps en temps pour vous proposer de faire un don. Ce dernier disparaîtra une fois cette l'étape réalisée (à l'aide d'un licence.key générée via le site).P.S : Un redémarrage ou une fermeture/réouverture de session suffit pour appliquer l'effet...